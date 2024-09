Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña forma a 'República do Uruguai' no Flamengo - Divulgação / Flamengo

Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña forma a 'República do Uruguai' no FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 26/09/2024 16:14

o segundo que mais possui uruguaios.

Flamengo decide no Uruguai seu futuro na Libertadores de 2024 e conta com Arrascaeta e De La Cruz para conseguir a virada sobre o Peñarol, nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília). Os dois meios de campo não são os únicos a jogar "em casa" pelo Rubro-Negro, que também conta com Varela. Viña, machucado, completa o quarteto que faz o elenco rubro-negro ser

Ao considerar os clubes fora do Uruguai e que disputam ligas espalhadas pelo mundo, o Flamengo está em segundo lugar no número de jogadores uruguaios, perdendo apenas para Gimnasia Y Esgrima, da Argentina, que tem cinco.



Quatro clubes dividem a segunda colocação com o Rubro-Negro: Atlético-GO, Estudiantes (Argentina), Puebla (México) e Carlos Mannucci (Peru). E outros 20 contam com três.

O levantamento, realizado pelo 'Bolavip' levou em consideração 26 ligas nacionais de primeira divisão. Desse número, somente cinco delas não contavam com um conterrâneo de Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña: Alemanha, Arábia Saudita, Coreia do Sul, China e Emirados Árabes.



Ao todo, 143 clubes contam com pelo menos um uruguaio no elenco nos seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Grécia, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, China, Coreia do Sul e Japão.