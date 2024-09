Flamengo perdeu para o Peñarol no Maracanã e se complicou na Libertadores - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 26/09/2024 06:00

Rio - O Flamengo terá um grande desafio para conseguir avançar às semifinais da Libertadores contra o Peñarol-URU, nesta quinta-feira (26), no Campeón del Siglo. Além da desvantagem de um gol por conta da derrota no Maracanã, o Rubro-Negro precisará lutar para quebrar alguns tabus que o assombram.

Peñarol é fantasma

Os dois primeiros vêm dos duelos travados contra o Peñarol, que nunca foi vencido pelo Fla em partidas pela Libertadores. Ao todo, são cinco jogos, com um empate e quatro derrotas. Além disso, a equipe carioca carrega o fardo de nunca ter conseguido sequer balançar as redes do clube aurinegro, o que precisa acontecer se a equipe de Tite quiser se classificar no Uruguai.

Não bastasse o desempenho ruim contra o time de Diego Aguirre, o Flamengo também precisará de outro feito inédito. O Rubro-Negro nunca conseguiu avançar de fase no mata-mata da Libertadores após ser derrotado no primeiro jogo em casa. A situação deste ano já aconteceu contra o Defensor-URU, em 2007, no confronto com a Universidad de Chile, em 2010, e no duelo brasileiro com o Cruzeiro, em 2018. A equipe carioca não conseguiu a virada em nenhuma dessas ocasiões.

Desempenho ruim longe de casa

O retrospecto ruim no Uruguai, local do duelo desta quinta, é mais um fator negativo que preocupa a torcida. A última vitória do Flamengo atuando no país foi há quase 30 anos, em jogo da Supercopa dos Campeões da Libertadores de 1995, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Nacional-URU, no Estádio Centenário. De lá para cá, foram oito jogos, com sete derrotas e um empate.

Por fim, o time de Tite ainda carrega a incômoda marca de não conseguir vencer fora de casa pela Libertadores há dois anos. O último triunfo foi no dia 31 de agosto de 2022, com a goleada por 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield-ARG, no Estádio José Almafitani, em Buenos Aires, pela semifinal.

Missão difícil

Flamengo e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira, a partir de 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo. Com a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer fora de casa se quiser avançar às semifinais da Libertadores. A classificação nos 90 minutos só é possível com uma vitória por dois gols de diferença, enquanto a vantagem mínima leva a decisão para os pênaltis.