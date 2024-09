Gerson em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Gerson em treino do FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 26/09/2024 11:49

Rio - Uma das fraquezas do Flamengo no Brasileiro de 2024 foi sua campanha fora do Rio de Janeiro. O aproveitamento da equipe de Tite longe da capital carioca tem sido baixo na competição. Porém, na reta final, o clube carioca terá "rivais ideais" para mudar essa perspectiva e conseguir uma arrancada na Série A.

O Flamengo terá cinco rivais longe do Rio até o final da competição, três deles são adversários que o clube carioca conta com um excelente histórico recente fora de casa e os outros dois são times que estão desesperados na luta contra o rebaixamento.



O primeiro adversário será o Bahia, no próximo dia 5. O Flamengo derrotou o clube baiano nas quatro últimas vezes que atuou em Salvador. Em duas delas, o Rubro-Negro fez cinco gols. O último tropeço aconteceu em 2019, em uma das primeiras partidas de Jorge Jesus, com vitória do Bahia por 3 a 0.



O segundo será o Cruzeiro. Pedra no sapato do Flamengo na década passada, a Raposa foi superada nos últimos três jogos do clube carioca em Minas Gerais. A última derrota aconteceu em 2015, quando a Raposa levou a melhor em Minas por 1 a 0.



Depois, o adversário será o Cuiabá, que está na penúltima colocação. No dia 24 de novembro, o Flamengo terá um "duelo de seis pontos" contra o Fortaleza. Nos últimos cinco jogos contra o clube nordestino, no Castelão, o Rubro-Negro levou a melhor em três. Ganhou em 2023, 2021 e 2019. O último rival será o Criciúma, no dia 4 de novembro. O clube catarinense também está desesperado na luta contra o rebaixamento.