Bruno Henrique já fez gol importante para o Flamengo em quartas de final de LibertadoresMauro Pimentel/AFP

manter os 100% de aproveitamento da atual geração de Arrascaeta, bruno Henrique e Gabigol em disputas das quartas de final da Libertadores. Com três recentes classificações à semifinal, o Rubro-Negro equilibrou o retrospecto na atual fase de mata-mata e pode superar as três eliminações que teve.

Flamengo tem a possibilidade dede Arrascaeta, bruno Henrique e Gabigol em disputas das quartas de final da Libertadores. Com três recentes classificações à semifinal, o Rubro-Negro equilibrou o retrospecto na atual fase de mata-mata e pode superar as três eliminações que teve.

Para isso, precisa vencer o Peñarol nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Uruguai. Mas se quiser garantir a vaga diretamente, precisa fazer por dois ou mais gols de diferença, já que perdeu no Rio por 1 a 0.



Se for por apenas um de saldo, a decisão será nos pênaltis. Em caso de empate ou derrota, estará eliminado.



As três classificações nas quartas da Libertadores



Desde 2019, o Flamengo ficou entre as oito melhores equipes quatro vezes. Naquele mágico ano, deu fim a uma série de eliminações e retornou à semifinal da Libertadores ao eliminar o Internacional com duas vitórias.



No Maracanã, Bruno Henrique marcou os dois gols do 2 a 0 e, em Porto Alegre, Gabigol garantiu o 1 a 1 após Rodrigo Lindoso abrir o placar. Dois anos depois, o Rubro-Negro encarou o Olimpia.



Foram duas goleadas, com direito a 4 a 1 no Paraguai, com gols de Gabigol (dois), Vitinho e Arrascaeta. Já no Rio, um 5 a 1 incontestável: Gabigol voltou a fazer dois, com Willian Arão, Bruno Henrique e Salcedo, contra, completando o placar.



E em 2022, a campanha do título teve o Corinthians nas quartas de final, com duas vitórias. Em São Paulo, Gabigol e Arrascaeta garantiram o 2 a 0, com Pedro decidindo o 1 a 0 em casa.



Flamengo teve três eliminações



Mas antes dessa sequência positiva, o Rubro-Negro viveu uma série de decepções. A primeira foi em 1991, quando caiu para o Boca Juniors, mesmo vencendo no Rio por 2 a 1, gols de Marquinhos e Gaúcho com Batistuta descontando.



Mas em Buenos Aires a equipe argentina atropelou e fez 3 a 0, com Batistuta novamente e outros dois gols de Latorre. Em 1993, o algoz foi o São Paulo, que viria a ser campeão. O empate em 1 a 1 no Maracanã - Palinha e Nélio marcaram - não ajudou e o Flamengo perdeu no Morumbi por 2 a 0 (Cafu e Muller).



Somente em 2010 o Rubro-Negro voltaria às quartas de final da Libertadores, novamente com triste fim. Em situação parecida como a de 2024, perdeu em casa por 3 a 2 para o Universidad de Chile, marcando um gol no fim com Juan. Adriano marcou o outro.



Mesmo em desvantagem, venceu em Santiago por 2 a 1, gols de Vagner Love e Adriano, mas foi eliminado pelo critério de gols marcados fora de casa.



No primeiro título, sem quartas



Na década de 80, o Flamengo não teve que disputar as quartas de final nos três anos em que chegou à fase semifinal, que era disputada com dois grupos de dois: foi campeão em 1981 e caiu em 1982 e 1984.

Já a atual geração vitoriosa do clube perdeu duas oportunidades de chegar ás quartas, ao ser eliminada nas oitavas em 2020 e 2023, quando defendia o título.