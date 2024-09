Bia Fernandes é musa do Vasco - Divulgação

Bia Fernandes é musa do VascoDivulgação

Publicado 26/09/2024 13:22

A musa do Vasco Bia Fernandes não quer saber de Flamengo na semifinal da Libertadores e resolveu incentivar ainda mais os jogadores do Peñarol para a partida desta quinta-feira (26), às 19h, no Uruguai. Se o rival for eliminado, a beldade promete enviar nudes de graça.



fotogaleria

Mas não para todos os jogadores do Peñarol, afinal, não quer arrumar problema para os comprometidos.



"Acho que eles precisam dessa forcinha para se animarem. Mas vou mandar apenas para os jogadores solteiros do Peñarol. Eu não gostaria que um namorado ou marido meu visse nudes de outra mulher. E o que a gente não quer para gente não faz para os outros", afirmou.



A musa do Vasco faz sucesso na plataforma Privacy e garante que jogadores brasileiros e estrangeiros já compraram seus nudes.



"Principalmente do Vasco e de rivais também, e alguns gringos. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não querem exposição. Inclusive, já recebi mensagens de alguns deles, mas não sou maria-chuteira", garantiu.