Rio - Bruno Guimarães pode trocar de time na Inglaterra. O meia brasileiro, de 26 anos, entrou na mira do Manchester City como possível substituto de Rodri. O jogador espanhol, que é candidato ao prêmio de melhor do mundo, rompeu o ligamento do joelho direito no empate com o Arsenal, no último domingo (22), pelo Campeonato Inglês.

Sem Rodri até o final da temporada, o Manchester City terá que voltar ao mercado em busca de um substituto. Além de Bruno Guimarães, o técnico Pep Guardiola colocou em observação os nomes de Adam Wharton, do Crystal Palace, Mats Wieffer, do Brighton, e Samuele Ricci, do Torino. O brasileiro é o mais experiente da lista, enquanto os demais seriam apostas.

Por conta da experiência, Bruno Guimarães desposta como o favorito do Manchester City, de acordo com informações do jornal espanhol "AS". O brasileiro, inclusive, foi especulado no atual campeão inglês na última janela de transferências. O Barcelona e o Paris Saint-Germain também demonstraram interesse, mas não apresentaram propostas.

Com a janela fechada, Pep Guardiola terá que encontrar soluções caseiras até o fim deste ano. O português Matheus Nunes deve assumir a posição temporariamente. Além disso, também é cogitada a opção de solicitar o retorno de empréstimo do meia Kalvin Philipps, que está no recém-promovido Ipswich Town.