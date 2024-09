Especialistas da Fifa realizaram a vistoria no Maracanã - Rafael Ribeiro / CBF

Especialistas da Fifa realizaram a vistoria no MaracanãRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/09/2024 11:55

Rio - A Fifa começou a vistoria das cidades candidatas a sede da Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. A entidade visitará 12 cidades até o dia 11 de outubro, e a primeira foi o Rio de Janeiro, segundo o "ge". O anúncio das sedes ocorrerá no começo de 2025.

Os especialistas da Fifa vão avaliar estádios, transporte, aeroportos, infraestrutura técnica e aspectos como venda de ingressos e hospitalidade. O grupo vai prestar atenção principalmente na infraestrutura existente dos estádios, identificando as áreas que precisem ser aprimoradas ou modernizadas.

Além disso, os especialistas vão observar como as cidades podem gerar impacto positivo nas comunidades com um torneio de futebol feminino no local. As cidades candidatas são Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.