Deyverson marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o FluminenseBruno Sousa / Atlético-MG

Publicado 26/09/2024 09:53

é declaradamente torcedor do Vasco.

Deyverson ganhou a fama de carrasco de mais um clube carioca, ao marcar os dois gols da classificação do Atlético-MG sobre o Fluminense , com a vitória por 2 a 0 , pelas quartas de final da Libertadores. O atacante, que já fizera gol de título contra o Flamengo , na final do torneio de 2021 pelo Palmeiras, não deixa de ter um sabor especial contra esses rivais, já que

escolheu torcer pelo Cruz-Maltino por causa do pai, Carlos Roberto da Silva. Em várias entrevistas ao longo dos últimos anos Deyverson falou que tem como sonho jogar pelo Vasco . Uma relação de carinho que vem desde a infância, quando, Carlos Roberto da Silva.

"Sempre fui Vasco desde pequeninho. Todo mundo era flamenguista lá em casa. E eu, pequeninho, estava naquela dúvida, a gente vai por aquilo que as pessoas estavam falando. Só que minha mãe chegou no pé do ouvido e falou assim: 'Filho, o seu pai está sofrendo, ele pode ter um infarto. Seu pai já está naquela idade e você não pode ficar estressando o velhinho. Filho, vira vascaíno igual o seu pai'. Daí eu falei: 'É Vascão até morrer!', contou ao Canal Desimpedidos, em dezembro de 2020.



Passagem na base do Vasco



Deyverson, ao lado de Eurico Miranda, defendeu o Vasco no futsal Reprodução de internet

Apesar do sonho, Deyverson já vestiu a camisa vascaína, mas quando ainda era garoto. Ele fez parte das divisões de base do clube, jogando pelo time de futsal. Inclusive, uma foto dele ao lado do ex-presidente Eurico Miranda circulou pela internet nos últimos anos.



Deyverson já se ofereceu para jogar no clube



O atacante também já revelou que, quando estava no Belenenses de Portugal, na temporada 2013/14, ofereceu-se para defender o Vasco, mas recebeu um 'não' como resposta.



"Muita gente não sabe disso. Eu estava no Belenenses e queria ir embora. Falei para meu empresário: 'Pelo amor de Deus, liga para o Vasco, vê se quer que eu vá para lá. Liga para eles aí'. Os caras falaram que não me queriam", contou à "TNT Sports".



Declarações do atacante sobre o Cruz-Maltino



"Respeito o Cuiabá, o presidente que apostou em mim, mas nunca escondi que sou vascaíno. Meu sonho é um dia vestir essa camisa que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada. Meu time do coração", afirmou em entrevista ao 'BTB SPORTS', em 2023.



"O Vasco é o time do meu coração. Espero que eles possam passar por essa turbulência que estão vivendo, é um clube que não merece estar passando por isso", disse ao Sportv em agosto de 2023.



"Eu sou Vasco, tenho o sonho de um dia vestir a camisa do Vascão. As pessoas mandam muitas mensagens, muitos vascaínos pedindo para eu ir. Mas eu tenho o sonho, sim, de poder vestir a camisa do meu clube de coração", ao canal Desimpedidos, em 2020.



"Tenho, sim, o sonho de jogar no Vasco. Eu sempre falei para o meu empresário que meu sonho seria um dia ter a honra de jogar no clube do meu coração, pelo qual tenho um grande carinho. Sou Vasco desde pequeno, eu e meu pai somos", em entrevista à Fox Sports, em 2020.