Luiz Henrique passou mal após a classificação do Botafogo na LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2024 19:44

O atacante Luiz Henrique recebeu alta hospitalar na noite desta quinta-feira (26), após sentir mal na partida contra o São Paulo, no Morumbis , que classificou o Botafogo para a semifinal da Libertadores. O jogador deixou o estádio de ambulância e ficou internado durante este período para realização de exames.

Com resultados sem alterações, o astro do Glorioso se reapresenta nesta sexta-feira, no Espaço Lonier, CT do clube, de olho na preparação para o jogo do dia seguinte, contra o Grêmio, em Brasília, pelo Brasileirão.

Luiz Henrique foi titular e pediu substituição na segunda etapa após atuação discreta. O camisa sete já mostrava muito cansaço. Matheus Martins, autor do gol de pênalti (vitória por 5 a 4 na disputa) que classificou o Botafogo, entrou em seu lugar.