Rafael em ação pelo São Paulo no jogo contra o Botafogo - Divulgação/ São Paulo

Publicado 26/09/2024 17:49

O goleiro Rafael, do São Paulo, acredita que a briga que aconteceu no jogo contra o Botafogo , na última quarta-feira (25), foi procurada "o tempo inteiro" pelo Glorioso. A confusão entre os dois times aconteceu já na reta final do segundo tempo.

"Eles procuraram o tempo inteiro essa briga, essa confusão, para que o jogo tivesse pausa. No final foi um grande duelo, onde as duas equipes tiveram chances e o Botafogo também. Um confronto entre duas grandes equipes que mereciam ir à semifinal", disse Rafael.

No tempo regulamentar, São Paulo e Botafogo empataram por 1 a 1. Thiago Almada abriu o placar para o Glorioso aos 15 minutos do primeiro tempo, mas Calleri, aos 40 da etapa complementar, deixou tudo igual no marcador. Nas penalidades, o Alvinegro bateu o adversário por 5 a 4 e avançou na Libertadores.

O Botafogo aguarda a partida entre Flamengo e Peñarol, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para conhecer seu adversário na semifinal da competição.