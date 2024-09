Botafogo voltou às semifinais da Libertadores após 51 anos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2024 13:10 | Atualizado 26/09/2024 13:18

confusão nos minutos finais da partida entre Botafogo e São Paulo, na última quarta-feira (25), que levou o Glorioso de volta às semifinais da Libertadores após 51 anos. Após o duelo, o jogador alvinegro deu detalhes da briga com o técnico adversário Luís Zubeldia e Rafinha e afirmou que a atitude do lateral do time paulista acabou sendo favorável ao clube carioca. Rio - O lateral Marçal explicou a, na última quarta-feira (25),. Após o duelo, o jogador alvinegro deu detalhes da briga com o técnico adversário Luís Zubeldia e Rafinha e

"Em momento nenhum buscamos confusão. Perguntei qual é para o Rafael por causa do Rafinha, ele que estava fazendo confusão ali e foi ele que ganhou esse tempo para nós. O São Paulo estava em um momento bom, tinha acabado de fazer o gol", declarou o camisa 21.

O tumulto aconteceu já nos momentos finais da partida e resultou nas expulsões de Rafinha, que já tinha sido substituído, e de Gatito Fernández, que estava no banco do Botafogo. Após quatro minutos de paralisação, a partida foi retomada com seis minutos de acréscimos.

"O treinador (Zubeldia) tinha acabado de me dar um empurrão para cobrar o lateral, fui falar com ele na moral, o Rafinha veio buzinando, acabamos entrando em uma discussão. Foi positivo para a gente. Bom para o Rafinha perceber que tomou um vermelho e ainda atrapalhou o time dele do lado de fora", completou.

Agora, o Botafogo aguarda para saber quem enfrentará na semifinal da Libertadores. O adversário sairá do duelo entre Flamengo e Peñarol, que se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Campeón del Siglo.