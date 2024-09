Gatito Fernández durante treino do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 26/09/2024 18:01

Rio - A Comissão Disciplinar da Conmebol irá julgar Gatito Fernández, goleiro do Botafogo, pela expulsão na partida contra o São Paulo, mesmo do banco de reservas do Morumbis, durante confusão que paralisou o duelo já na reta final do empate em 1 a 1, com a classificação do Alvinegro à semifinal da Libertadores nos pênaltis (5 a 4). O paraguaio agrediu um auxiliar da equipe da casa e corre risco de gancho por parte da entidade sul-americana.

Na súmula do jogo, o árbitro argentino Darío Herrera escreveu que mostrou o cartão vermelho para Gatito devido à conduta violenta, por "dar um soco em um auxiliar do São Paulo". As informações são do site "FogãoNET".

Gatito Fernández, com isso, já está suspenso por duas partidas devido à expulsão direta, como indica o regulamento da Conmebol. Ele será julgado por infração ao artigo 14.1.c do Código Disciplinar da entidade, que fala em "suspensão por pelo menos duas (2) partidas na competição ou por um período específico por conduta violenta contra jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais."

O Botafogo, por sua vez, olha com preocupação tal cenário. John, goleiro titular e que defendeu um dos pênaltis do São Paulo na decisão, está com dois cartões amarelos e, caso seja advertido no primeiro jogo da semifinal, ficará fora da volta.