Matheus Martins, do Botafogo, no jogo contra o São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2024 16:12 | Atualizado 26/09/2024 16:12

Rio - Reforço do Botafogo na segunda janela , Matheus Martins ressaltou na entrevista coletiva de apresentação que espera fazer seu papel "com muita personalidade". Até aqui, ele tem cumprido com o que disse. O atacante mostrou protagonismo e brilhou na goleada sobre o Flamengo por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, e também nas classificações diante de Palmeiras e São Paulo, pela Libertadores.

Na vitória sobre o Rubro-Negro, Matheus entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo, momento em que o Glorioso vencia a partida por 2 a 1. O Bota era dominante, mas desperdiçava chances e não conseguia "matar" o clássico. O atacante teve faro de gol e balançou as redes duas vezes para não só selar o triunfo como também transformar o resultado em goleada.

Já contra o Palmeiras a responsabilidade foi ainda maior. No retorno do intervalo, ele substituiu Luiz Henrique, o grande destaque do Botafogo na temporada, que se machucou durante o primeiro tempo. A atuação de Matheus Martins naquela partida foi à altura do seu companheiro. O atacante brigou pela bola e iniciou a jogada do primeiro gol, marcado por Igor Jesus, e deu a assistência para Savarino anotar o segundo do Alvinegro.

O Glorioso abriu 2 a 0 naquela partida e viu o Palmeiras reagir, mas conseguiu segurar o empate em 2 a 2. Assim, eliminou o Alviverde e avançou na Libertadores.

Nas quartas de final, o Botafogo teve pela frente o São Paulo. Depois do 0 a 0 no primeiro jogo e do empate por 1 a 1 na segunda partida, o confronto foi para as penalidades. E coube a Matheus Martins, nas alternadas, cobrar o pênalti que mandaria o time carioca para a semifinal da competição após 51 anos. Ele bateu com categoria e classificou o Glorioso em pleno Morumbis.

"Muito feliz com a classificação. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, e foi, mas na hora o Artur Jorge pediu para a gente ter confiança na batida. A gente treinou também, então estávamos preparados para esse momento se precisasse, e graças a Deus pude fazer o último gol, que decretou a nossa classificação", disse Matheus Martins, em entrevista à TV Globo.