Tchê Tchê é peça importante no elenco do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2024 15:26

O volante Tchê Tchê, do Botafogo, foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (26) e liberado para atuar na sequência do Brasileirão. Ele havia sido denunciado pela expulsão na partida contra o Atlético-GO, pela 21ª rodada, vencida pelo Glorioso por 4 a 1, no dia 3 de agosto.

Tchê Tchê foi punido com um jogo de suspensão e sem conversão em advertência. O gancho já foi cumprido por conta da suspensão automática do cartão vermelho e, com isso, o camisa seis fica à disposição de Artur Jorge para o jogo contra o Grêmio, neste sábado (28), em Brasília.

O episódio em questão aconteceu já nos minutos finais do jogo disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Tchê Tchê foi expulso após discussão e empurrão em Janderson, do Atlético-GO, que havia recebido o cartão vermelho segundos antes por agressão a Óscar Romero.