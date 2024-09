Barboza exaltou a 'consciência' do Botafogo durante a decisão da vaga no Morumbi - Vítor Silva / Botafogo

Barboza exaltou a 'consciência' do Botafogo durante a decisão da vaga no MorumbiVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/09/2024 17:31 | Atualizado 26/09/2024 17:37

Rio - Um dos destaques do Botafogo no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, na última quarta-feira (25) , Alexander Barboza enalteceu a maturidade do elenco para manter a cabeça no lugar e conquistar a vaga na semifinal da Libertadores nos pênaltis. O zagueiro comentou o gol sofrido na reta final da segunda etapa, mas, acima de tudo, valorizou a classificação para o quadrangular final da competição continental.

"Este Botafogo é muito maduro, consciente. Jogar de visitante, quando se define fora de casa, sempre acontece isso. Outros times procuram o gol por muitos caminhos, temos que nos defender. Às vezes nos saímos bem, outras mal. Tomamos um gol, mas fizemos um. Classificamos e é isso que importa", afirmou o argentino na zona mista após a partida.

O camisa 20 travou duro embate físico com Calleri, atacante do São Paulo, e se saiu bem durante o confronto. No entanto, foi substituído por Adryelson ao longo da segunda etapa, quando já estava amarelado.

Barboza foi advertido na penalidade marcada para o Tricolor Paulista nos últimos minutos do primeiro tempo. "Falei com respeito com o árbitro porque não estava claro. Qual pessoa fez o pênalti? Eu, Bastos? Ninguém sabia. E neste momento ele decidiu dar cartão amarelo para mim. Achei muito injusto", ponderou.