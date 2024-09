Torcedores do Botafogo fazem festa no Nilton Santos - Reprodução / Botafogo

Publicado 26/09/2024 07:30 | Atualizado 26/09/2024 08:00

Rio - Classificado para a semifinal da Libertadores, o elenco do Botafogo foi recebido com festa pelos torcedores, nesta quinta-feira, no Aeroporto do Galeão. Dezenas de alvinegros compareceram ao local, por volta das 5h (de Brasília) para saudar a delegação do clube carioca.

Os nomes mais festejados foram o goleiro John, que foi decisivo ao defender um pênalti durante a partida e também nas disputas de pênaltis contra o São Paulo, o meia Thiago Almada, que fez o gol do Botafogo na partida, e o treinador Thiago Almada.

O Alvinegro se classificou para a semifinal da competição após derrotar o São Paulo nos pênaltis, no Morumbi. No tempo normal, a partida terminou empatada por 1 a 1, no jogo no Rio de Janeiro o duelo acabou empatado e sem gols.



Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo irá encarar o Grêmio, neste sábado, no Nilton Santos. A partida irá acontecer às 21h (de Brasília). Na Libertadores, o Alvinegro espera o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo.