Bastos em ação no Morumbi, na última quarta-feira (25)Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/09/2024 14:49 | Atualizado 26/09/2024 14:51

"O São Paulo podia nos criar dificuldades. Infelizmente eles fizeram um gol no segundo tempo, e tivemos que ter um controle mental para acreditar até o final. As coisas correram bem para nós", ponderou o defensor na zona mista do estádio.

O Glorioso abriu o placar na primeira etapa, mas cedeu o empate no segundo tempo. O camisa 15 foi questionado por mais um gol sofrido pela equipe na reta final da partida. Para ele, "faz parte do futebol". "Temos que dar o mérito ao adversário. Foi um belo cruzamento e a finalização também foi boa", avaliou.

Bastos é um dos destaques do Botafogo nesta temporada. No clube desde meados de 2023, o angolano passou a ter mais chances neste ano e se tornou peça-chave no sistema defensivo alvinegro.

Agora, o zagueiro prega foco total no duelo com o Grêmio. As equipes medem forças no sábado (28), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Temos que seguir lutando e acreditando que tudo é possível", disse.

Após se classificar no torneio continental, o Glorioso visa manter a ponta da tabela da competição. Neste momento soma 56 pontos, três de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado.