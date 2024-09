Raphael Veiga incendeia torcida do Palmeiras com foto em menção a Gabriel Jesus - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 20:03

Rio - Será que vem aí? A torcida palmeirense ficou eufórica com uma brincadeira de Raphael Veiga, na tarde desta quinta-feira (26). Durante o treino, o jogador posou com a chuteira no ouvido e brincou com um possível retorno de Gabriel Jesus ao clube.

No perfil oficial do Palmeiras, até o social media entrou na brincadeira. "Quem tá na linha aí, Veiga?", perguntou. Foi quando o jogador deixou o comentário que causou uma comoção total entre os palmeirenses. "Gabriel Jesus, e aí?", riu ele.

Nos comentários, os torcedores já se mostraram iludidos com o retorno do jogador, atual Arsenal. "Meu Deus do céu, o Palmeiras vai anunciar a contratação do Gabriel Jesus! Ele fazia o sinal de 'alô'", escreveu um perfil. "Na foto tem sete jogadores... Gabriel tem sete letras e o Veiga fazendo o 'alô'. Cala boca, brinca com essas coisas não", riu outro. "Vai, Palmeiras, anuncia ele aí igual fez com o Felipe Anderson, de surpresa. A gente finge que nem estava sabendo", pediu um terceiro.

Embora a brincadeira tenha caído no gosto dos palmeirenses, uma possível ida de Gabriel Jesus para o clube atualmente é praticamente impossível, principalmente por questões salariais.