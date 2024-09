Luis Enrique está no PSG desde julho de 2023 - Miguel Medina/AFP

Publicado 26/09/2024 18:24 | Atualizado 26/09/2024 18:48

França - Técnico do PSG , Luis Enrique gerou polêmica ao dizer que aceitaria reduzir seu salário para não dar mais entrevistas. O espanhol é conhecido, desde os tempos de Barcelona, por ter uma relação difícil com a imprensa.

"Se agora mesmo você me desse um papel dizendo que era só assinar e eu nunca mais falaria com a imprensa, mas me tiraria 25%, ou até mais, até 50% (do salário), eu assino na hora", disse Luis Enrique, em coletiva nesta quinta (26).



Questionado sobre o motivo, o comandante do clube francês apenas explicou que, se pudesse, "evitaria de falar com os jornalistas", mas que participa das coletivas somente porque é "obrigatório nos contratos".

"Eu gosto de falar, gosto de conversar. Nunca encerrei uma entrevista coletiva antes do tempo determinado. Gosto de entrevistas, posso falar em várias línguas. Falo mal, mas falo", brincou.

Luis Enrique chegou ao PSG em julho de 2023 com a missão de conseguir conquista a primeira Liga dos Campeões da história dos parisienses. Antes, teve passagens pela seleção espanhola, Barcelona e Roma.