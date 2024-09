Coritiba Crocodiles não seguirá na disputa do Brasileirão de futebol americano - Divulgação/Coritiba

Rio - O Coritiba Crocodiles, time de futebol americano envolvido no trágico acidente de ônibus que resultou na morte de três jogadores no último sábado (21), decidiu que não seguirá no Campeonato Brasileiro da categoria. O clube afirmou não ter jogadores suficientes para a sequência da competição devido a lesões físicas e psicológicas.

"No momento não temos número de atletas suficiente para dar sequência na competição, seja por lesões físicas ou psicológicas. Sendo assim a equipe do Coritiba Crocodiles se retira da competição da D1 na temporada de 2024", disse o clube em nota.

A delegação do Coritiba Crocodiles viajava para o Rio, onde enfrentaria o Flamengo Imperadores. O ônibus tombou em uma das curvas da Serra das Araras, em Piraí, e fez três vítimas fatais: Daniel Santos, de 44 anos, Lucas Barros, de 20 anos, e Lucas Padilha, de 38 anos. Outros sete pessoas ficaram feridas e a Polícia Civil ainda investiga as causas do acidente.

Nesta sexta-feira (27), as vítimas serão homenageadas pelo time de futebol do Coritiba antes do jogo contra o Goiás, no Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Antes da bola rolar, o minuto de silêncio contará com três capacetes erguidos no centro do gramado, em referência aos três mortos no acidente.