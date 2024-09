Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Reprodução / TV Palmeiras

Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasReprodução / TV Palmeiras

Publicado 26/09/2024 15:35



Abel Ferreira foi suspenso por dois jogos em julgamento da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira (26). O treinador do Palmeiras realizou um gesto obsceno na eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, no dia 7 de agosto.

Apesar da situação ter acontecido na Copa do Brasil, ele vai cumprir a pena no Campeonato Brasileiro. A procuradoria exigiu que fosse usado o artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que determina:

"Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade".

O Verdão discorda da decisão. O clube irá recorrer e pedir efeito suspensivo. Restam apenas 11 rodadas para o fim do Brasileirão, e o Palmeiras está na disputa do título, na segunda posição, atrás do Botafogo.

Se o Alviverde não conseguir reverter a punição, o técnico perderá os seguintes confrontos: diante do Atlético-MG, no Brinco de Ouro, em Campinas; e contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, no Nabi Abi Chedid.