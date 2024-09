Carol Barcellos é a nova apresentadora da CNBC Brasil - Divulgação

Publicado 26/09/2024 13:57

pedir demissão da TV Globo, a apresentadora Carol Barcellos já está de casa nova. Ela assinou contrato nesta quinta-feira (26) para ser o principal nome esportivo do canal de notícias CNBC Brasil, que entrará no ar em novembro. Rio - Poucas semanas após, a apresentadora Carol Barcellos já está de casa nova. Ela assinou contrato nesta quinta-feira (26) para ser o, que entrará no ar em novembro.

A ideia é que Carol apresente uma revista eletrônica no horário nobre, com direito a produções especiais com novos destinos, aventuras e jornadas culinárias.

"Vamos contar histórias de lugares e experiências incríveis pelo mundo! É a união das minhas paixões por jornalismo, viagens e aventuras. Estar em um projeto como este da CNBC no Brasil, envolvendo entretenimento e um olhar para o mundo dos negócios, me motiva muito para esta nova fase da minha carreira", celebrou a jornalista.

Carol Barcellos se desligou da TV Globo no fim de agosto. Na emissora desde 2004, ela era um dos principais nomes do noticiário esportivo do canal no Rio de Janeiro. Além do bloco de esportes do "Bom Dia Brasil", também comandava o "Globo Esporte" na ausência do titular Alex Escobar.

A jornalista também ficou conhecida por participar de programas e quadros de esportes radicais ao lado do repórter Clayton Conservani.