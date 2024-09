Derrick Rose anunciou a aposentadoria aos 35 anos - AFP

Publicado 26/09/2024 13:50

Rio - Jogador mais jovem a conquistar o prêmio de melhor da temporada (MVP), Derrick Rose anunciou a aposentadoria do basquete aos 35 anos. O armador fez história com a camisa do Chicago Bulls e estava no Memphis Grizzlies desde o ano passado.

Derrick Rose entrou na NBA em 2008, sendo a primeira escolha do recrutamento. Ele se tornou o mais jovem a conquistar o prêmio de MVP, com 22 anos, em 2011, e é detentor do recorde até hoje.

Apesar do início promissor na NBA, Derrick Rose sofreu com graves lesões ligamentar no joelho. Ele ainda passou por New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons, além do Memphis Grizzlies.

Derrick Rose encerra a carreira na NBA com médias de 17,4 pontos e 5,2 assistências. Ele foi calouro do ano em 2008/09, MVP em 2010/11, além de eleito para o Jogo das Estrelas em 2010, 2011 e 2012. O armador também foi campeão do Mundial de basquete da Fiba em 2010 e 2014.