Alex Poatan é o atual campeão meio-pesado do UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 26/09/2024 11:00 | Atualizado 26/09/2024 12:11

A poucos dias de fazer mais uma luta no Ultimate, Alex Poatan terá o ex-rival Sean Strickland como reforço em sua reta final de preparação para a defesa de cinturão meio-pesado contra Khalil Rountree, que vai acontecer no próximo dia 5 de outubro, na luta principal do UFC 307, em Salt Lake City (EUA). O anúncio foi feito pelo brasileiro no último domingo (22), em seu canal no YouTube.



Vale ressaltar que Alex Poatan, ainda como peso-médio, enfrentou Sean Strickland no card do UFC 276, em julho de 2022, vencendo o americano por nocaute ainda no primeiro round. Desde então, os lutadores viraram amigos e já treinaram juntos em algumas ocasiões.