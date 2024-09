Charles do Bronx e Michael Chandler vão lutar no dia 16 de novembro - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx e Michael Chandler vão lutar no dia 16 de novembro (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 25/09/2024 16:00 | Atualizado 25/09/2024 18:31

Após três anos do primeiro confronto, Charles do Bronx vai reencontrar Michael Chandler no octógono do UFC 309, no dia 16 de novembro. A revanche vai colocar o vencedor próximo a uma disputa de cinturão ou quem sabe de enfrentar o galáctico Conor McGregor.



Se na primeira luta Do Bronx nocauteou o americano e conquistou o cinturão vago dos leves, neste novo duelo o desfecho pode ser outro. Em entrevista ao "PVT", Diego Lima, treinador do brasileiro, comentou sobre o sufoco que foi o primeiro round do embate anterior entre os dois e revelou como Charles deve sacramentar a vitória em Nova York (EUA).