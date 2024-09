Tiago Terra Nova celebra vitória em luta que lhe deu título do SFT - (Foto: @MyriamAlbertuni)

Publicado 25/09/2024 10:00 | Atualizado 25/09/2024 14:51

Aos 29 anos, o baiano Tiago Terra Nova é o novo campeão peso-pena de MMA do SFT. Na noite do último sábado (21), o lutador derrotou Heliton dos Santos por nocaute técnico na luta principal do SFT: dos Santos x Terra Nova, em São Paulo, para chegar no topo da sua divisão na organização.



O triunfo, entretanto, não veio de forma tranquila, e antes de derrubar Heliton, o baiano precisou resistir à pressão inicial do adversário. Já no terceiro round, uma joelhada avassaladora abriu o caminho para a vitória de Terra Nova, a sua terceira seguida no SFT.



"Conquistar esse cinturão representa muito para a minha carreira e com certeza vai me deixar mais próximo do meu objetivo, que é ser um lutador do UFC no futuro. Na hora do anúncio (da vitória), lembrei de todo o trabalho feito, foi a coroação de muito esforço e meses de foco nessa luta", disse Tiago Terra Nova, que continuou:



"Eu sabia que não seria um combate fácil, mas no momento certo o meu jogo ia encaixar. Já sabíamos que o Heliton viria muito mais forte e pesado nos dois primeiros rounds, mas que a partir do terceiro o jogo ia mudar".