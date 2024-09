Suellen Carey é influenciadora trans - Reprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 12:10

Rio - A influencer Suellen Carey, que mora em Londres, compartilhou com seus seguidores, através de uma carta aberta no Instagram, um episódio marcante envolvendo um convite para assistir à partida entre Manchester United e Tottenham, no domingo, dia 29.

Suellen explicou que, ao receber o convite, ficou inicialmente empolgada, já que o futebol é uma de suas paixões: "O meio do futebol é super heteronormativo, então convidar uma mulher trans para um jogo é algo totalmente fora do comum." No entanto, ela refletiu sobre os desafios que ainda enfrenta como uma mulher trans e decidiu recusar a oferta, temendo a possibilidade de enfrentar situações de transfobia.

"Quando recebi o convite, fiquei empolgada. Eu adoro futebol, mas o medo de enfrentar transfobia me fez desistir. Infelizmente, muitos lugares ainda não são seguros para nós," escreveu Suellen na postagem. Em sua carta, ela discutiu o impacto do preconceito e a insegurança que pessoas trans ainda enfrentam em espaços públicos, como estádios de futebol.

"É triste que algo que deveria ser tão simples, como ir a um jogo de futebol, se torne motivo de preocupação para pessoas como eu. A gente acaba abrindo mão de momentos de diversão por causa do medo," desabafou Suellen. Ela também ressaltou o impacto emocional causado pelo preconceito: "A sociedade precisa entender que o preconceito não só mata fisicamente, mas destrói emocionalmente também."

Nos últimos parágrafos de sua carta, Suellen revelou um sonho de infância: ser jogadora de futebol no Brasil. Ela contou que desistiu dessa carreira por conta do preconceito no esporte, o que a afastou de uma de suas grandes paixões. As fotos que a levaram a receber o convite para o jogo foram tiradas enquanto usava a camisa do Manchester United, uma homenagem ao esporte que ela tanto ama.