Paulo Henrique em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/09/2024 10:51

Rio - O lateral-direito Paulo Henrique, de 28 anos, se firmou como peça importante no Vasco desde a sua chegada no ano passado. O jogador se destaca pela entrega nas partidas e tem recebido elogios dos torcedores. Ao abordar o seu futuro, o atleta afirmou que deseja viver momentos importantes no clube carioca.

"Estou muito feliz no Vasco, me sinto realizado com o momento. Claro que sempre vou buscar algo a mais. A seleção brasileira é um sonho de todos os jogadores e comigo não é diferente. Porém, hoje meu desejo é recolocar o Vasco em seu lugar, lutando por títulos. E a Seleção, se surgir, será fruto desde trabalho", contou em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".



Paulo Henrique passou por mudanças na forma de atuar pelo Vasco. Com Ramón Díaz, o lateral-direito apresentava uma característica mais ofensiva, algo que mudou com Rafael Paiva. O jogador explicou a situação.



"Eu iniciei minha carreira como volante, então eu era mais defensivo. Então, isso me ajudou bastante. Nosso começo de ano foi de muitos gols sofridos, então, foi algo que foi uma necessidade do Vasco. Foi algo natural que foi fluindo. Eu espero ajudar o Vasco seja ofensivamente ou defensivamente", disse.



Em relação a briga por posição com Pumita Rodríguez, Paulo Henrique elogiou o uruguaio e citou que desde que chegou ao Vasco tem a ciência de que iria disputar o setor com um jogador de seleção.

"A vida do atleta tem muita oscilação e isso aconteceu comigo. Porém, eu nunca deixei de trabalhar. Vim sabendo que disputaria posição com um grande jogador, de seleção, que é o Pumita, vim sabendo disso, mas sempre confiei no meu potencial. Ano passado terminei bem, oscilei no começo do ano, mas sempre me dediquei para quando tiver a oportunidade de jogar, pode ajudar o Vasco", concluiu.