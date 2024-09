Endrick em jogo do Real Madrid - AFP

Endrick em jogo do Real MadridAFP

Publicado 26/09/2024 09:30

Rio - A atitude de Endrick de chutar o lateral do Alavés, Mouriño, repercutiu negativamente no Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o brasileiro irá conversar com os jogadores do atual campeão europeu para aparar arestas devido a situação.

O jovem já teria admitido o erro, que poderia ter custado uma expulsão. Endrick acabou sendo advertido apenas com um cartão amarelo, e o Real Madrid derrotou o Alavés por 3 a 2, em duelo disputado pelo Campeonato Espanhol, nesta semana.



A não expulsão do jovem fez com que o treinador Luis García reclamasse da arbitragem. Naquele momento, o clube basco perdia por 3 a 0, mas fez dois gols em seguida e reclamou que poderia ter atuado mais de 10 minutos com um jogador a mais.



Endrick pode ser titular na partida contra o Atlético de Madrid, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro pode entrar no lugar de Mbappé, que sofreu lesão e não atuará no clássico.