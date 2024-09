Renato Gaúcho em derrota do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 26/09/2024 08:30 | Atualizado 26/09/2024 08:30

Rio - O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, se irritou com jornalistas, após a derrota do clube gaúcho em casa para o Criciúma, por 2 a 1 , na última quarta-feira, pelo Brasileiro. O comandante reclamou do nível de cobrança em relação ao seu trabalho e citou Pep Guardiola como exemplo.

"Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião o melhor técnico do mundo é o Guardiola, você vê o time dele de mais de 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho ele seja questionado", disse.



Renato Gaúcho elogiou o grupo do Grêmio e reforçou que pedirá para sair, caso entenda que seu trabalho está prejudicando o rendimento do clube gaúcho.



"Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas pra botar minhas medalhas e faixas que ganhei", concluiu.