Vini Jr. em jogo do Real MadridAFP

Publicado 26/09/2024 14:50

Rio - Os três cartões amarelos recebidos por Vini Jr. por reclamação em apenas sete jogos da La Liga tem repercutido no futebol espanhol. A situação fez Carlo Ancelotti citar um excesso de "protestos" por parte de todo o elenco do Real Madrid no ano. Apesar disso, de acordo com o jornal "Sport" a situação do brasileiro é considerada "um caso perdido" pelo italiano.

No total, o Real Madrid já recebeu 16 cartões amarelos, sendo nove por reclamação em sete jogos do Campeonato Espanhol. Em coletiva após a vitória sobre o Real Alavés, Ancelotti abordou o fato.



"A regra mudou e temos que nos acostumar com isso. Temos que evitar protestos e pronto. Não é justo nem injusto, temos que nos adaptar a isso e pronto", disse o italiano.



No Campeonato Espanhol, um jogador é suspenso após acumular cinco cartões amarelos. Existe a preocupação de que Vini perca jogos importantes por suspensão, o que já aconteceu na temporada anterior. Em 2023/24, o brasileiro levou ao todo sete cartões amarelos. Na temporada anterior, somou 16 cartões amarelos e um vermelho.