Marcelo Gallardo - AFP

Publicado 26/09/2024 14:50

Rio - Marcelo Gallardo retornou escrevendo mais uma grande história pelo River Plate, da Argentina. O treinador alcançou a sua sexta semifinal de Libertadores na carreira, igualando a marca do ex-treinador brasileiro Felipão. Os argentinos vão enfrentar o Atlético-MG, que eliminou o Fluminense, nesta quarta-feira (25), com a vitória por 2 a 0 na Arena MRV.

O River Plate chegou na semifinal após vencer o Colo-Colo, do Chile, por 1 a 0, no Monumental de Núñez. Gallardo igualou a marca de Felipão, no entanto, é o único treinador a alcançar seis semifinais de Libertadores com o mesmo clube. O ex-treinador brasileiro chegou duas vezes com o Grêmio, três com o Palmeiras e uma com o Athletico-PR.

Além disso, Gallardo também superou a marca do ex-treinador argentino Carlos Bianchi, maior vencedor da Libertadores com quatro títulos. Bianchi disputou cinco semifinais e foi à final em todas as ocasiões. Renato Gaúcho também soma cinco semifinais, mas o Grêmio foi eliminado nas oitavas de final deste ano, diante do Fluminense, nos pênaltis.

Marcelo Gallardo retornou ao River Plate em agosto deste ano após encerrar a passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Deste a sua volta, foram dez jogos e cinco vitórias. O treinador soma 14 títulos com o clube argentino, incluindo duas Libertadores (2015 e 2018). Em 2019, foi vice-campeão após perder para o Flamengo na decisão.