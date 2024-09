Deyverson comemora gol sobre o Fluminense na Arena MRV - Douglas Magno / AFP

Publicado 26/09/2024 16:15

Belo Horizonte - Autor dos dois gols que selaram a classificação do Atlético-MG à semifinal da Libertadores sobre o Fluminense na última quarta-feira (25) , Deyverson comentou o desejo de vestir a camisa da seleção brasileira. O atacante reconheceu que não é fácil, mas reforçou que o sonho está de pé.

"A gente sempre sonha em jogar na Seleção. Eu não sou diferente. Sei que tem jogadores na minha frente, mas não posso deixar de acreditar. Por que não? Nem que eu não entre em um jogo, só de vestir a amarelinha seria perfeito", declarou o centroavante em entrevista ao programa 'Seleção SporTV'.

O camisa 9, que entrou na vaga de Bernard no primeiro tempo, foi o responsável por balançar a rede na vitória por 2 a 0 sobre o clube carioca, na Arena MRV. No começo da segunda etapa, marcou de cabeça. Já na reta final, completou cruzamento de Hulk com o pé esquerdo para fechar o placar.

