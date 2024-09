Daniel Ricciardo não faz mais parte da RB - Reprodução / Instagram

Daniel Ricciardo não faz mais parte da RBReprodução / Instagram

Publicado 26/09/2024 15:52

Rio - A RB confirmou a saída de Daniel Ricciardo da equipe, nesta quinta-feira (26), após duas temporadas. Pouco tempo depois, o piloto neozelandês Liam Lawson, de 22 anos, foi anunciado para entrar no lugar deixado pelo australiano de 35 anos.

fotogaleria

Em seu perfil do Instagram, Ricciardo se despediu da equipe e publicou um relato com clima de possível aposentadoria. "Amei este esporte a minha vida inteira. É selvagem e maravilhoso e tem sido uma viagem. Aos times e indivíduos que fizeram a sua parte, obrigado. Aos fãs que amam o esporte as vezes mais do que eu haha obrigado. Vão ter sempre os seus altos e baixos, mas tem sido divertido e verdade seja dita que eu não mudaria isso. Até a próxima aventura", escreveu ele.

No anúncio, Laurent Mekies, chefe da equipe, agradeceu o piloto pelo tempo em que trabalharam juntos: "Todos gostariam de agradecer o Daniel por seu trabalho duro nas duas últimas temporadas conosco... Daniel tem sido um verdadeiro cavalheiro dentro e fora da pista e nunca sem aquele sorriso. Ele fará falta, mas sempre terá um lugar especial com a família Red Bull. Ele trouxe muita experiência e talento para a equipe com uma atitude fantástica, que ajudou todos a desenvolver e promover um espírito de equipe forte".

Pouco tempo depois de se despedir de Ricciardo, a equipe logo anunciou que Lawson entraria no lugar do australiano. "Sonho em ser piloto de Fórmula 1 desde criança, e estou muito feliz por dizer que esse sonho está finalmente se tornando realidade. Quero agradecer ao VCARB e à Red Bull por esta oportunidade, estou extremamente grato e entusiasmado por começar a trabalhar", celebrou o novato em seu perfil.

Esta não é a primeira vez que Liam Lawson compete pela RB. Em 2023, o jovem teve uma passagem breve pela equipe para substituir Daniel Ricciardo, afastado devido a uma lesão na mão esquerda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb)