Publicado 26/09/2024 16:27

Morreu na última quarta-feira (25) o jogador Murilo Costa, de apenas 14 anos, da equipe sub-15 do do Porto Vitória, do Espírito Santo. O jovem foi vítima de um acidente com um tiro na cabeça em Cariacica, na Grande Vitória, e estava internado desde o último sábado.

Murilo estava na casa de um amigo, que o mostrou uma arma pertencente ao seu pai, guardada em um cofre da residência. O jogador, manuseando a arma, disparou contra si próprio por acidente. O jovem foi encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória.

O Porto Vitória, único clube formador do Espírito Santo e que faz trabalho relevante na base, lamentou a morte do atleta em publicação das redes sociais.

"Murilo Costa Felix será eternamente um craque da história do Porto, deixando sempre a lembrança de um garoto feliz, que por onde passou trouxe alegria e um sorriso a todos que o conheceram. O Porto se solidariza com os familiares e amigos do jogador. Murilo lutou bravamente dentro e fora de campo. Internado desde o último dia 21, na noite do último dia 25, a equipe médica informou a morte cerebral de Murilo."