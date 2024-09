Mansão do ex-treinador Sven-Göran Eriksson, falecido em agosto deste ano, foi colocada à venda - Divulgação / Alamy

Mansão do ex-treinador Sven-Göran Eriksson, falecido em agosto deste ano, foi colocada à vendaDivulgação / Alamy

Publicado 26/09/2024 18:30

Rio - Após o lendário treinador sueco Sven-Göran Eriksson falecer aos 76 anos , a sua mansão foi colocada à venda em Sunne, na Suécia. A propriedade luxuosa possui mais de 250 mil metros quadrados e conta com lago, piscina de água salgada e normal, quadra de tênis, marina privada, além de duas casas.

Sven-Göran Eriksson comprou a mansão em 2002 e já havia colocado à venda em 2010. A casa principal possui mais de 900 metros quadrados, com 12 quartos. O local pode ser arrematado por 4,8 milhões de libras (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual).

O ex-treinador sueco morreu aos 76 anos, no dia 26 de agosto. Sven-Göran Eriksson lutava contra um câncer terminal no pâncreas. Ele foi velado no início de setembro, na Suécia, e a cerimônia contou com a presença de ídolos do futebol, como o ex-jogador David Beckham.

Além de comandar a seleção inglesa entre 2001 e 2006, Sven-Göran Eriksson teve sucesso no comando do Benfica, de Portugal, e Lazio, da Itália. Somando os trabalhos no clube português e italiano, o ex-treinador sueco conquistou 10 títulos nacionais, além de dois continentais — ambos com a equipe italiana em 1998 e 1999, respectivamente.

Em maio, Sven-Göran Eriksson foi homenageado pela Lazio, onde conquistou dois títulos da Taça da Itália (97/98 e 99/00), duas Supercopas da Itália (98/99 e 00/01), um Campeonato Italiano (99/00), além de uma Recopa Europeia da Uefa (1998) e uma Supercopa da Uefa (1999). Já pelo Benfica, foram três títulos do Campeonato Português (82/83, 83/84 e 90/91), uma Taça de Portugal (82/83) e uma Supertaça de Portugal (89/90).