A Liga Forte União é o bloco comercial com clubes da Liga Forte Futebol e União na negociação de direitos de transmissãoReprodução

Publicado 26/09/2024 19:15

Rio - Dirigentes dos clubes que integram a Liga Forte União (LFU) tiveram reuniões nos últimos dias para debate sobre alteração do contrato com os investidores coordenados por Life Capital Partners (LCP) e XP Investimentos. Já há um acordo entre as partes, faltando apenas assinatura, e clubes precisarão devolver parte do aporte. As informações são do site "ge".

No novo formato, os clubes concordaram em reduzir o percentual dos direitos comerciais vendidos para os próximos 50 anos do Campeonato Brasileiro. Em um primeiro momento, os investidores se apropriariam de 20% das receitas, mas a quantia mudará.

Na Série A do Brasileirão, os clubes reduzirão as participações para 10%, são eles: Athletico-PR, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza e Internacional, originalmente da Liga Forte Futebol, e as SAF's de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, que pertenciam ao Grupo União.

Das equipes da elite, os valores depositados foram equivalentes a 12% dos direitos. Os casos excluem apenas Botafogo e Cruzeiro, que receberam 10% - esses, portanto, não precisarão devolver a diferença assinada. Os demais farão depósitos de volta com 2% do aporte.