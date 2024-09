Vini Jr vem sendo alvo constante de racismo na Espanha - AFP

Vini Jr vem sendo alvo constante de racismo na EspanhaAFP

Publicado 26/09/2024 19:44 | Atualizado 26/09/2024 19:45

Madri - Torcedores do Atlético de Madrid estão preparando uma mobilização para insultar Vini Jr no clássico com o Real Madrid no domingo (29), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A campanha foi iniciada através das redes sociais e consiste em comparecer ao Estádio Cívitas Metropolitano, palco do duelo, com a boca tapada por uma máscara para ofender o brasileiro com conotações racistas sem a possibilidade de ser identificado.