Rio - Um internauta foi condenado a oito meses de prisão por ataques racistas a Vini Jr e Antonio Rüdiger. A informação foi divulgada pelo Real Madrid. O crime aconteceu em comentários da versão digital do jornal espanhol "Marca".

"O Real Madrid, que junto com Vinicius Junior instaurou ação penal privada no processo, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte. O Real Madrid, por último, agradece a colaboração cidadã demonstrada pelo torcedor que, ao detectar os insultos condenados no fórum do jornal Marca, os levou ao conhecimento das autoridades e do nosso clube", disse o Real em comunicado oficial", divulgou a nota do Real.



Considerado considerado culpado por dois crimes contra integridade moral de Vini Jr e Rüdiger, o internauta não teve sua identidade divulgada. No caso do zagueiro alemão, também foi feito ataques religiosos. Além dos oito meses de prisão, o indivíduo também fica impossibilitado de participar do fórum do jornal por 20 meses. A suspensão da pena de prisão ficou sujeita à participação do acusado num programa de igualdade de tratamento e não discriminação.



Esta foi a segunda condenação por ataques racistas no futebol espanhol. Em junho deste ano, a Justiça do país condenou três torcedores do Valencia pelo crime contra Vini Jr. Também foram oito meses de pena.