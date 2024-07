Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulha no Rio Sena - AFP

Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulha no Rio Sena AFP

Publicado 17/07/2024 10:26 | Atualizado 17/07/2024 11:46

Rio - A nove dias do início das Olimpíadas, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu a promessa e mergulhou no Rio Sena na manhã desta quarta-feira (17). A intenção da autoridade, de 65 anos, era mostrar que o local não está mais poluído e que tem condições de receber as provas de águas abertas. Há 100 anos, era proibido nadar no Sena por conta da poluição.

Além de Anne Hidalgo, o tricampeão olímpico da canoagem e presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, também mergulhou no rio. As autoridades nadaram por cerca de 100 metros, em um trecho próximo da ponte Marie. Com cabelo preso, Hidalgo usou roupa de mergulho para se proteger da água gelada, que marcava cerca de 20ºC no momento do mergulho.

fotogaleria

"Oferecer a oportunidade de tomar banho no Sena foi uma promessa feita aos parisienses por muito tempo. Eles poderão se beneficiar disso em 2025", comentou a prefeita em sua conta no Instagram.

No último sábado (13), a ministra dos esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, e o triatleta - que não disputará os Jogos - Alexis Hanquinquant, foram os primeiros a entrarem no Rio Sena.

Nos Jogos Olímpicos deste ano, o Sena vai receber as provas de maratona aquática e triatlo. Além disso, o trecho do rio, no centro de Paris, será cenário inédito da cerimônia de abertura, com um desfile fluvial das delegações participantes.

Nas últimas semanas, os níveis de poluição estavam acima dos autorizados para a realização das competições. No entanto, análises recentes feitas pelas autoridades locais, concluíram que o rio tem condições para a realização do evento.

Recuperação do Rio Sena

Desde 2016, o governo francês investiu mais de 1,4 bilhão de euros na limpeza das águas do Rio Sena. O maior projeto desta recuperação foi a construção do Bassin D’Austerlitz, um grande tanque para conter as águas da chuva e evitar que elas se misturem com os esgotos despejados no rio.

As etapas de saneamento incluíram, também, a modernização das estações de tratamento de esgoto, a conexão das barcaças ao sistema de esgoto e a coleta de resíduos plásticos. O projeto tem como um de seus objetivos criar condições para que a população possa mergulhar no Sena a partir de 2025.

Chuvas preocupam

Apesar dos altos investimentos, as chuvas têm sido um problema para a despoluição do rio. No início deste ano, Paris enfrentou um dos períodos com maior volume de chuva nos últimos 30 anos.

Entre janeiro e março de 2024, a capital francesa teve uma média 220 mm de precipitação, valor próximo ao recorde encarado em 1995, quando choveu quase 250 mm, de acordo com a base de dados do site meteorológico Infoclimat.

Uma das coisas que as obras de retenção recém-inauguradas buscam evitar é que, em caso de chuvas intensas, água não tratada seja despejada no rio. Caso isso aconteça e impeça a realização de alguma prova, a alternativa é de adiá-las por alguns dias.

Há, também, a possibilidade de transferir as competições de natação em maratona para o Estádio Náutico Vaires-sur-Marne.