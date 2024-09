Técnico da Seleção Brasileira Dorival Junior - MARCELLO DIAS/CBF

Publicado 27/09/2024 13:16 | Atualizado 27/09/2024 13:23

seleção brasileira para as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade foi o atacante Igor Jesus, do Botafogo. Luiz Henrique, também do Glorioso, e Gerson, do Flamengo, também estão na lista. Rio - O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, os 23 convocados dapara as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.. Luiz Henrique, também do Glorioso, e Gerson, do Flamengo, também estão na lista.

Confira a lista completa

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson;

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meias: André (Wolverhampton ), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

A apresentação da Seleção está marcada para o dia 7 de outubro, em São Paulo, onde a equipe treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O primeiro desafio será contra o Chile, no dia 10, em Santiago. Depois, o time retorna ao Brasil para enfrentar o Peru, no dia 15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os dois duelos serão boas oportunidades de recuperação para o Brasil, que ocupa a 5ª colocação nas Eliminatórias, com apenas 10 pontos, e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Chile e Peru ocupam, respectivamente, as últimas posições da competição.