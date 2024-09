O Monumental de Núñez é a casa do River Plate - Divulgação / River Plate

Publicado 27/09/2024 20:21 | Atualizado 27/09/2024 20:23

Argentina - O estádio Monumental de Núñez, do River Plate, precisou ser evacuado nesta sexta-feira, 27, por causa de ameaça de bomba. Após uma inspeção, o local foi reaberto. Fontes policiais informaram ao "Diário Olé", da Argentina, que uma das hipóteses preliminares é de que a falsa denúncia teria relação com a escola do River a possibilidade de alguém tentar adiar uma prova.

A Polícia da Cidade de Buenos Aires recebeu um chamado anônimo sobre uma ameaça de bomba, e o Monumental começou a ser evacuado a partir das 12h (de Brasília).

O clube argentino acionou seu protocolo de evacuação. Com isso, funcionários, trabalhadores quem realizavam obras, estudantes da escola do River e os visitantes do museu precisaram deixar o local.

Além da polícia, o esquadrão antibombas, ambulâncias e os bombeiros participaram da operação. Enquanto acontecia a inspeção, as pessoas ficaram por alguns minutos na calçada da avenida Presidente Figueroa Alcorta, onde fica a entrada principal do estádio.