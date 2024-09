Neymar em jogo do Brasil - Vitor Silva/CBF

Neymar em jogo do BrasilVitor Silva/CBF

Publicado 27/09/2024 18:40

Rio - A CBF tem a intenção de ir à Arábia Saudita até o fim deste ano para observar de perto a recuperação de Neymar , que não disputa uma partida há quase um ano. O coordenador executivo geral das seleções brasileiras masculinas da entidade, Rodrigo Caetano, confirmou a informação na entrevista coletiva desta sexta-feira (27).

"A gente faz, sim, um monitoramento constante. São de todos os atletas por meio do doutor Rodrigo (Lasmar) e também do Guilherme (Passos), nosso profissional de fisiologia, para saber as reais condições dos atletas que chegam e aqueles que não vêm por algum problema clínico. O caso de Neymar é tratado de uma forma diferente, por ele estar lesionado, além do jogador extraclasse que ele é", disse Rodrigo Caetano.

"As informações que nós temos dizem que ele realmente vem numa velocidade muito boa de recuperação, só que a gente não pode ir além. Quem vai fazer a opção de usá-lo ou não primeiro é o clube. Cabe a nós monitorarmos isso. É nossa intenção, já conversamos com o presidente (da CBF), de até o final do ano ou quem sabe agora em outubro ou novembro irmos até lá justamente para observar essa reta final de recuperação dele in loco junto com o doutor Rodrigo Lasmar, o que demonstra a importância que ele tem e a importância que a gente dá ao caso", completou.

Exercício de recuperação de Neymar, do Al-Hilal Divulgação / Al-Hilal

Existia a expectativa de contar com o atleta neste ano, mas não será possível. Recentemente, o técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, revelou que Neymar será reavaliado em janeiro de 2025. Diante desse cenário, Dorival pregou paciência pelo retorno do atacante.

"Nós estamos tendo a percepção do quanto esse jogador é importante. E que nesses próximos anos, a partir do momento que ele retorne, possamos disfrutar de vermos um dos grandes jogadores do futebol mundial em um momento que possa ser marcante na carreira dele e na nossa Seleção. Vamos aguardar, temos paciência, não tem importância se ele não puder voltar em outubro, novembro ou só em fevereiro", destacou Dorival Júnior.

"Ele tem que estar confiante, atuando e, principalmente, totalmente zerado em relação a essa lesão, que não foi simples. Demanda tempo, demanda respeito aos procedimentos que são feitos para que ele possa estar em condições. É só questão de aguardarmos, mas que possamos ali na frente disfrutarmos das capacidades e do potencial de um atleta como este", concluiu.