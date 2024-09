Igor Jesus é jogador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2024 22:00

Rio - Uma das grandes novidades da lista de convocados de Dorival Júnior é Igor Jesus. O atacante chegou ao Botafogo no meio deste ano e logo se tornou peça importante para o time, que lidera o Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Libertadores. A rápida adaptação, o poder de decisão que tem mostrado até aqui e o fato do técnico da Seleção conhecer o atleta há anos foram pontos que o ajudaram a ganhar a oportunidade.

No início do ano, Igor Jesus assinou um pré-contrato com o Alvinegro . O Bota ainda tentou a liberação antecipada do centroavante, que pertencia Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, mas não teve sucesso. O atacante era um dos destaques da equipe do Oriente Médio.

Igor Jesus em ação pelo Shabab Al Ahli Divulgação / Shabab Al-Ahli

Dessa forma, ele chegou no início do ano e foi oficializado como reforço no dia 1º de julho . A estreia aconteceu no dia 17, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. Igor entrou em campo já na reta final de partida e, apesar dos poucos minutos em campo, deixou uma impressão positiva entre os torcedores.

No compromisso seguinte do Botafogo, contra o Internacional, pelo Brasileirão, o atacante foi titular. Igor fez valer a oportunidade e participou da jogada do único gol daquela partida, marcado por Luiz Henrique.

Logo depois, iniciou o jogo diante do São Paulo, também pelo Brasileirão, no banco de reservas. Após essa partida, porém, se firmou como titular da equipe alvinegra. Até aqui, Igor Jesus soma seis gols marcados e uma assistência em 17 jogos com a camisa do Botafogo.

Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo na temporada Vítor Silva/Botafogo

Decisivo

O poder de decisão do centroavante é um dos pontos que chamam a atenção na curta trajetória até aqui no Alvinegro. Na Libertadores, ele foi fundamental nos confrontos com o Palmeiras e o São Paulo. Diante do Alviverde, Igor somou dois gols e uma assistência. Já contra o Tricolor, o atacante participou da jogada do gol de Thiago Almada.

No Brasileirão, balançou as redes nas partidas contra Atlético-GO e no clássico com Flamengo. Além disso, no duelo direto pela liderança do Brasileirão contra o Fortaleza, ele anotou os dois gols da vitória alvinegra.

Radar de Dorival

Nesta data Fifa, o treinador não pôde chamar nomes como Pedro e João Pedro por causa de lesão. Assim, Dorival, que já conhecia Igor, teve que ampliar o leque de possibilidades e deu uma chance ao jogador do Botafogo.

"Igor Jesus é um jogador que acho que vocês estão começando a conhecê-lo agora. Já tive a oportunidade de enfrentar ele, anos atrás chamava muita atenção no Coritiba. Agora, no retorno ao Brasil, todos estão vendo as qualidades e capacidades de um jogador como esse. Perdemos Richarlison, Pedro, jogadores de uma mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar nossa possibilidades", declarou o técnico.

Agenda da Seleção

A apresentação da Seleção está marcada para o dia 7 de outubro, em São Paulo. A equipe treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

O primeiro desafio será contra o Chile, no dia 10, em Santiago. Depois, o grupo retorna ao Brasil para enfrentar o Peru, no dia 15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.