Igor Jesus, do Botafogo, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileiraVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/09/2024 14:56

Rio - Contratado na segunda janela de transferências e já um dos destaques do Botafogo na luta pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores, o atacante Igor Jesus se emocionou com a convocação para a seleção brasileira nesta sexta-feira (27) . O camisa 99 defenderá a Amarelinha pela primeira vez nos jogos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente.