Elenco do Botafogo comemorando a classificação para a semifinal da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2024 15:33

Rio - A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (27) as datas das semifinais da Conmebol Libertadores. O Botafogo irá encarar o Peñarol nos dias 23 e 30 de outubro (quarta-feira), ambos às 21h30 (de Brasília), com ida no Estádio Nilton Santos e volta no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

O Botafogo chegou até a semifinal da competição continental após eliminar dois tricampeões: Palmeiras, nas oitavas de final, e São Paulo, nas quartas. Do outro lado, o Peñarol, com cinco títulos, tirou The Strongest, da Bolívia, e o Flamengo.

Na outra chave, Atlético-MG e River Plate, da Argentina, jogarão nos dias 22 e 29 (terça-feira), também às 21h30. O primeiro jogo será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e a volta no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A grande final da Conmebol está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires.