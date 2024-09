Bastos, do Botafogo, em ação contra a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2024 23:16

Rio - Bastos fez a alegria da garotada do Botafogo . No dia em que foi ao Estádio Nilton Santos para assinar o novo contrato com o Glorioso, ele conversou com jogadores dos times sub-11 e sub-12 que treinavam no campo principal. Lá, o zagueiro deu dicas e conselhos aos jovens atletas.

Bastos com os atletas dos times sub-11 e sub-12 do Botafogo Henrique Lima/ BFR

O Alvinegro oficializou a renovação de contrato de Bastos nesta sexta-feira (27) . O novo vínculo do zagueiro com o Botafogo é válido até o fim de 2026.

"Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo", afirmou o defensor.

Bastos chegou ao Glorioso no meio de 2023 e, no início deste ano, virou titular. Hoje, é um dos principais zagueiros do país. Além da boa fase, ele voltou a ser convocado para defender a seleção de Angola.