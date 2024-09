Júnior Santos, atacante do Botafogo, é um dos destaques da temporada alvinegra - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/09/2024 18:02

Rio - O Botafogo pode ter o retorno do atacante Júnior Santos na partida deste sábado (29), contra o Grêmio, às 21h, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal goleador do Alvinegro em 2024 viajou com o elenco e fica à disposição do técnico Artur Jorge. As informações são do site "ge".

Júnior Santos retorna aos gramados após cerca de dois meses. O camisa 11 do Botafogo sofreu uma fratura na tíbia esquerda na partida contra o Internacional, no dia 20 de julho, pela 18ª rodada, e passou por cirurgia para correção do problema.

Quem também está liberado para jogar é Luiz Henrique. O atacante, astro do elenco na temporada, passou mal após a classificação para a semifinal da Libertadores, ficou internado em São Paulo e só recebeu alta hospitalar na última quinta-feira. Ele se reapresentou nesta sexta no CT Lonier e vai para a capital federal.

O Botafogo lidera o Brasileirão com 56 pontos, três a mais em relação ao Palmeiras e quatro do Fortaleza. O Alvinegro, além de avançar na competição continental, vem de vitória por 1 a 0 no clássico com o Flumiennse.