Luiz Henrique deverá ser poupado de jogo contra o Grêmio - Vitor Silva/Botafogo

Luiz Henrique deverá ser poupado de jogo contra o GrêmioVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2024 08:00 | Atualizado 27/09/2024 08:01

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 23 anos, deverá ser poupado da partida contra o Grêmio, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem foi hospitalizado, após a classificação para a semifinal da Libertadores, no Morumbi, e recebeu alta somente na última quinta-feira.

Luiz Henrique teve queda na pressão e taquicardia. Com isso, o departamento médico do Botafogo optou por encaminhar o atacante para realizar exames no hospital. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornal "O Globo" e confirmadas pelo Jornal O Dia.



O atacante não teve qualquer problema importante e voltará a ficar à disposição do elenco do Botafogo para a próxima semana. Luiz Henrique vem sendo um dos principais jogadores do clube carioca na temporada.



Contratado este ano junto ao Betis, o atacante é o vice-artilheiro do Botafogo em 2024. No total, o jovem entrou em campo em 42 jogos e anotou nove gols. Somente Júnior Santos, com 18, balançou mais as redes que ele pelo Alvinegro.