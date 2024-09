Júnior Santos em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/09/2024 12:19

Rio - Semifinalista da Libertadores e líder do Brasileirão, o Botafogo ficará ainda mais forte para a reta final da temporada. Após dois meses longe dos gramados por conta de uma, Júnior Santos, principal jogador alvinegro na temporada, evoluiu na recuperação e, neste sábado (28), às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão. A informação foi dada pelo "ge".